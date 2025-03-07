Zabıta bile şaştı! Dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan bir dilencinin saatlik kazancı ise şaşkına çevirdi.

Zabıtanın yaptığı çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

1 SAATTE 750 LİRA TOPLAMIŞ

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde 1 saatte topladığı 750 lira çıktı.

Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.