2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.