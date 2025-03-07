Bakan Güler: Türk Ordusu Uluslararası Güç Olmaya Devam Ediyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki törende bulunanları selamladı. "Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü, evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Astsubay Mezuniyet Töreninde Cumhurbaşkanından Selam

"Şu anda da 1200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bugünde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Bakan Güler: "Hassas Gelişmelerin Yaşandığı Dönemdeyiz"

Bakan Güler de birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem içinde bulunulduğunu söyledi. Bugün eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin okuldan mezun olduğunu belirten Güler, "Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin Etkin ve Yapıcı Rolü

Bakan Güler, Türkiye'nin pek çok coğrafyada etkin rol üstlendiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde hatta Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak hep Türkiye'nin adı zikredilmektedir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görevleri

Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlediği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi için Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha pek çok coğrafyada engin tecrübesiyle önemli vazifeler ifa etmektedir.

Terörle Mücadelede Önemli Dönüm Noktası

"Bugün ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz." diyen Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarma ve emniyet teşkilatımızın ve güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretle yürüttüğü mücadele ve operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik bir aşamaya gelinmiştir.

Nihai Hedef: Terörün Sona Ermesi

"Nihai hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

MSÜ'nün Başarıları

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise kuruldukları günden bu yana, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde askeri eğitim kurumlarında meydana gelen çöküntünün ortadan kaldırılmasında hızla yol aldıklarını kaydetti. Bugüne kadar 20 bin 687 kara astsubayı mezun ettiklerini anlatan Afyoncu, "Bu, Kara Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 55'ini teşkil ediyor." diye konuştu.

Törenin Detayları





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Astsubay Çavuş Kader Ölmez, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, dereceye giren ilk 10 kursiyere diplomalarını verdi.

Dönem birincisi Astsubay Çavuş Ölmez'in de konuşma yaptığı, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ile 100. Yıl marşlarının okunması ve resmigeçitle sona eren törene katılım yoğun oldu.



