TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner şube açmaya devam ediyor

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurumun mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner'in yeni şubeler açarak ve franchise bayilikler vererek büyümeye devam ettiği belirtilirken, 400'den fazla şube ve 5 bini aşkın çalışanın bulunduğu ifade edildi.

Maydonoz Döner'in yeni yönetimle birlikte büyümesini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Dünyanın en büyük döner zinciri' sloganıyla faaliyetlerine aralıksız devam eden Maydonoz Döner, yeni yönetimle birlikte büyümeyi sürdürüyor. Şubatta mahkeme kararıyla TMSF'ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da artırmak istiyor. Her yeni şube açılışıyla istihdam yaratmaya, yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam eden Maydonoz Döner, franchise sistemiyle güçlü bir iş modeli sunarak girişimcilerden yoğun talep görüyor."

- "Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son veriyor"

Açıklamada, TMSF'nin 2001'deki ekonomik krizden bu yana medyadan modaya, tekstilden mobilyaya, hayvancılıktan madenciliğe kadar neredeyse her sektörde şirket yönettiği belirtilerek, "Zaman zaman 'Devlet ne anlar şirket yönetmekten!' eleştirilerine muhatap olan Kurum, yönettiği şirketlerde eğer varsa öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin eksiksiz ödenmesini sağlıyor. Şüpheli iş ve işlemleri engelliyor. Sadece ciroya ve kara odaklanmayarak, istihdamı artırmaya da çalışıp toplumsal fayda yaratmayı gözetiyor." denildi.

Şubat ayında Meclis'ten geçen yeni yasal düzenlemeyle TMSF'nin özellikle "terörün finansmanı" ve "kara para aklama" ile ilişkisi olduğundan şüphelenilen şirketlerde de mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilebildiği bildirilen açıklamada, "Bu yeni görevini yaparken de Bankacılık Kanunu'nun verdiği, halihazırdaki yetkilerini kullanabiliyor. TMSF konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında bu detaya dikkat çekerek, 'olağanüstü yeni yetkiler verildi' iddialarını reddetmişti." ifadelerine yer verildi.