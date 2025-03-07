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YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek

Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da yapıldı. Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar; "Yükseköğretimde geleneksel kalıpların dışına çıkarak daha dinamik, daha uygulanabilir ve sektörle iç içe bir yükseköğretim anlayışını yerleştirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 16:11, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 16:16
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YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek

Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve bölgedeki üniversite rektörlerinin katılımıyla Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Sektöründeki Zorluklar

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, günümüz dünyasında yükseköğretim alanının ekonomik ve stratejik zorluklarla karşılaştığını belirtti. Özvar, "Bunların başında finansal problemler ve sürdürülebilirlik konuları gelmektedir" dedi. Üniversitelerin mali sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlar arasında kamu kaynaklarının yetersizliği ve özel sektör desteklerinin ülkeler arası eşitsiz dağılımı yer almaktadır.

Covid-19 Sonrası Dönem ve Üniversitelerin Stratejik İşbirlikleri

Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası uluslararası öğrenci hareketliliğinde azalma yaşandığını ifade eden Özvar, "Bu durum, yükseköğretim kurumlarını daha fazla burs ve teşvik vermeye, stratejik iş birlikleri geliştirmeye zorlamaktadır" dedi. Küresel yükseköğretim piyasasında rekabetin yoğun olduğunu ve üniversitelerin bu değişimlere ayak uydurmasının zorlaştığını belirtti.

Üniversitelerin Sürdürülebilirlik Stratejileri

Artan rekabet, kaliteyi ve inovasyonu teşvik ederken kaynak dağılımındaki adaletsizlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Bazı ülkeler yükseköğretim sistemlerini güçlendirirken, daha az kaynağa sahip üniversiteler yarışın dışında kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Özvar, üniversitelerin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Türk Yükseköğretim Sisteminin Küresel Zorluklara Cevabı

Türk yükseköğretim sisteminin bu tür sınamalara nasıl cevap vereceği önemli bir konudur. Yükseköğretimin bütün paydaşları olarak mevcut sorunlara karşı birlikte hareket etmenin önemine değinen Özvar, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir bir yükseköğretim için iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel İş Birliği ve Güç Birliği

Özvar, üniversitelerin bölgesel iş birliği yapmasının yükseköğretim sistemine yeni imkanlar sağlayacağına inandığını belirtti. Bölge üniversitelerinin ortak dersler, müfredatlar ve programlar oluşturmayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

  • Ortak araştırma merkezlerinin kurulması
  • Ortak proje sayısının artırılması
  • Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda diğerlerine destek vermesi


Meslek Yüksekokulları ve Sektör İlişkileri

Özvar, meslek yüksekokullarının sektörle iç içe bir yükseköğretim anlayışını benimsemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim ile sektör ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluğu önlemek amacıyla program müfredatlarını güncelleyerek sektörel taleplere uygun hale getirdiklerini ifade etti.

Dijitalleşme ve Yeni Eğitim Modelleri

"Sağlıkta Dijitalleşme" ve "Tarımda Dijital Teknolojiler" çalıştayları düzenlendi. Bu çalıştaylar, dijital dönüşümü destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulması üzerine odaklandı. Tarım eğitiminde dijital yetkinliklerin artırılması ve veri temelli karar alma becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yapay Zeka ve Bilişim Temelli Programlar

Yazılım ve yapay zeka tabanlı dijital mesleklerin talep gördüğünü belirten Özvar, 20 üniversitede 72 yeni ön lisans ve lisans programının açıldığını duyurdu. Bu programların ülkemizin dijital beceri açığını kapatmada önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasını desteklediklerini belirten Özvar, Misyon Farklılaşması Programı'nın önemine vurgu yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin zengin doğal kaynakları ve potansiyelinin en verimli şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

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