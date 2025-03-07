4. sınıf öğrencisine öğretmen şiddeti iddiasına soruşturma

Antalya'nın Serik ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda meydana gelen olayda, 4'üncü sınıf öğrencisi A.Y., öğretmeni H.E.C. tarafından darbedildiği iddiasıyla gündeme geldi. A.Y.'nin ailesi, oğullarının okulda yaşadığı bu olayı öğrendikten sonra hemen harekete geçti ve şikayette bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Olayın Detayları





Tarih: 5 Mart

5 Mart Yer: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Konu: A.Y. ve arkadaşı arasında yaşanan itişme sonrasında öğretmen müdahalesi

A.Y. ve arkadaşı arasında yaşanan itişme sonrasında öğretmen müdahalesi İddia: Öğretmen H.E.C., A.Y.'yi darbetti





Ailenin İddiaları ve Tepkileri

Anne Yaşar Yılmaz, oğlunun okulda darbedildiğini belirterek, "Çocuğumun sol kolunda morarma var ve öğretmen çenesini sıkıp tokat attı" dedi. Ayrıca, öğretmenin oğlunu yere yatırıp karnına bastırarak şiddet uyguladığını da iddia etti. Bu olayın ardından aile, hem polise hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Anne Yaşar Yılmaz'ın Açıklamaları

Yaşar Yılmaz, "Öğretmenle konuştuğumda, bana yaptığı şeyden pişman olduğunu ama çocuğumun şımarıklık yaptığını söyledi. Ancak bu, şiddeti haklı kılmaz. Çocuğumun psikolojik durumu bu olaydan sonra kötüleşti" diye belirtti. Ayrıca, çocuğunun psikiyatri ve konuşma terapi merkezinde tedavi gördüğünü ve olay sonrası okuldan korkmaya başladığını ifade etti.

A.Y.'nin İfadeleri

A.Y., yaşadığı durumu anlatırken, "Koridorda öğretmen beni aldı yere yatırdı, çiğnedi. Kolumu sıktı ve tokat attı" dedi. Bu olay sonrasında okula gitmek istemediğini de belirtti.Aile, öğretmenin hukuki olarak cezalandırılmasını talep ediyor ve çocuklarının gördüğü şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguluyor.