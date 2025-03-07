14 ilde suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, "danışmanlık, teknoloji, yatırım" adıyla paravan şirket kurarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta operasyon düzenlendiğini belirtti.

Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon Detayları





Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 22'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.





Dolandırıcılık Yöntemleri

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Şüphelilerin, ikna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları, mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları, toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi.





Maddi Zarar ve Ele Geçirilenler





Suç örgütünün vatandaşları yaklaşık 387 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 1 milyar 300 milyon lira işlem hacmi bulundu.

Operasyonlarda çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.





Yetkililerden Uyarı ve Tebrik

Valileri, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer verdi. Yerlikaya, ayrıca vatandaşları, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla iletilen linkleri güvenli olduğundan emin olmadan açmamaları konusunda uyardı.