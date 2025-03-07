DMM: Denizli'de Ormanlık Alanda Maden İzni Yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), **"Denizli'de ormanlık alan sahasında maden ruhsatı verildi"** iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

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