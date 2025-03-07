Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor

Sağlık Bakanlığı, Trabzon Şehir Hastanesi'nin zemin etüdü ve mühendislik hesaplarının yapılarak 4 bin 958 kazık ile ana kayaya soketlenerek inşa edildiğini bildirdi. Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 68 seviyelerinde devam ettiği belirtildi. Hastanenin zemin etüdü ve mühendislik hesapları yapılıp 4 bin 958 kazık ile ana kayaya soketlenerek inşa edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Trabzon Şehir Hastanesi İnşaat Detayları





Kazık boylarımız 35 metreye kadar ulaşmakta ve bu kazıklarda c30/37 sülfat katkılı beton kullanılmaktadır.

Tamamlanan fore kazık imalatları, yükleme testlerine tabi tutulmuş ve bina yükünün bir buçuk katını dahi rahatlıkla taşımıştır.

Hastane binalarımız 762 adet deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilmektedir.

Fore kazık ve sismik izolatör imalatları ile yapıda herhangi bir oturma ve çatlak riski ortadan kaldırılmıştır.



