Zap Suyu'na düşen araçtaki baba öldü, oğlu yaralandı

Zap Suyu'na düşen araçtan savrulan sürücü suya kapıldı, yaralanan 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yeşilgöz ise kendi imkanıyla çıktı.

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