Hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Gürel'in yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ve babası Muharrem Koçoğlu, taziyeleri kabul etti.

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