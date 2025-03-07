Bakan Tekin'den okul müdürlerine sürpriz iftar ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan okul müdürlerinin Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenledikleri iftar programına sürpriz ziyarette bulundu.

Bakan Tekin'in Sürpriz Ziyareti

Bakan Tekin'in iftara katılacağını önceden bilmeyen okul müdürleri, bu sürpriz karşısında duygulandıklarını ifade ederek, Tekin'e ziyaret için teşekkürlerini sundu.

Bakan Tekin'in Okul Müdürleriyle Sohbeti

Bakan Tekin, program kapsamında masalarını tek tek dolaştığı okul müdürleri ile sohbet etti.

Öğretmen ve Öğrencilerle İftar Tercihi

Programda yaptığı konuşmada Bakan Tekin, özellikle öğretmen ve öğrencilerin kendi aralarında düzenlediği iftarlara katılmayı tercih ettiklerini, bugün ise okul müdürleriyle buluşmayı seçtiklerini belirtti.

Ramazan Ayı Kutlaması ve Başarı Dilekleri

Bakan Tekin, okul müdürlerinin Ramazan ayını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

İftar Programına Katılan Diğer İsimler





Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık

Şube müdürleri



