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Kadın Girişimciler Kız Çocuklarına İlham Oldu

Bolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programda kadın girişimciler ve eğitimciler kız çocuklarına ilham verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 20:48, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 21:04
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Kadın Girişimciler Kız Çocuklarına İlham Oldu

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Kadının Emeği, Kızlarımızın Geleceği' programında kadın girişimciler ve eğitimciler, öğrencilerle buluştu.

Çeşitli Meslek Gruplarından Katılım

Programa çeşitli meslek gruplarından kadın girişimciler ve eğitimciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kadınların toplumdaki yerini ve eğitimdeki rollerini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekibi, sahne performanslarıyla programa renk kattı.

Eğitimde Kadının Gücü

Kadın emeğinin ve eğitimin gücüne vurgu yapılan etkinlikte Kız Meslek Lisesi öğrencileri ilham veren konuşmaları dinleme fırsatı buldu. Eğitimci Melahat Karaarslan, meslek hayatı boyunca kadınların ve kız çocuklarının eğitimine yaptığı katkıları anlattı. 'Anladım ki' adlı video gösterimiyle kadının toplum için önemi ve etkisi izleyicilere aktarıldı.

Eğitimle Değişen Hayatlar

Eğitimci Nagehan Özeren, "Eğitimle Değişen Hayatlar" başlıklı konuşmasında, eğitimin bireyler üzerindeki dönüştürücü etkisini vurguladı. Nilüfer Ertem Özkan ise "Kadınların Liderlik Yolculuğu" başlıklı sunumuyla kadınların liderlikte daha fazla yer almasının toplumsal kalkınmaya etkisine değindi. Kadın girişimciliği alanında çalışmalar yapan Gülgün Acar, iş dünyasında kadının yerini ve önemini ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Program kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından bir konser verildi.

Başarı Hikayeleri ve Anma Töreni

Eğitim ve iş hayatında kadınların başarı hikayelerinin paylaşıldığı etkinlik katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Programın en duygusal anlarından biri ise Kartalkaya faciasında yaşamını yitiren kadınlar için düzenlenen anma töreni oldu. İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan tarafından okunan dua ile yangında hayatını kaybeden kadınlar anıldı.Program, günün anısına katılımcılara çiçek takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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