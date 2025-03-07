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Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İşsizlik rakamımız azalıyor, 3 milyonun da altına doğru ineceğiz. Enflasyonda son 9 ayda 36,5 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 75,5'ten yüzde 39'a gerileme başarıldı. Enflasyonda da inşallah yıl sonuna kadar 30'ların altını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 21:09, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 21:33
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Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'ndaki konuşmasına, Ramazan-ı Şerif'i idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Esnafa Sağlanan Destekler


  • Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayan yaklaşık 2 milyon 250 bin esnaf ve sanatkar ile 3 bine yaklaşan meslek odasına hizmet sunuluyor.
  • 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyona hizmet sunulmakta.
  • AK Parti hükümetlerinin görevde bulunduğu yıllar itibarıyla esnaf ve sanatkarların tescil ve terkin sayıları arasındaki fark pozitif sonuçlarla seyrediyor.

Türkiye'de sağlanan ilerlemelere dikkati çeken Bolat, işçi, emekli, çiftçi, esnaf, sanatkar, kooperatif, memur ve işverenin hepsinin Türkiye ekonomisindeki 22 yıllık büyük gelişmeden pay aldığını dile getirdi.

AK Parti Döneminde Esnafa Sağlanan Fırsatlar


  • Esnaf sayısı yüzde 50 artarak 1,5 milyondan 2 milyon 250 bine yükseldi.
  • Esnaf ve sanatkarların mesleki haklarını gözetmek üzere 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kanunu çıkarıldı.
  • 850 bin küçük esnaf, basit usule tabi olanlar gelir vergisinden muaf tutuldu.
  • Esnaf ve sanatkarların işlerini büyütmeleri için 22 yılda 581 milyar lira finansman desteği sağlandı.
  • Destekler AK Parti döneminde yüzde 50 Hazine sübvansiyonlu olarak verildi.

"İhracatımız bu yıla da iyi başladı"Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Bolat, ülke ekonomisinin 2024 yılını yüzde 3,2 büyümeyle kapattığını söyledi.

Ekonomik Büyüme ve İstihdam

Bolat, "22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3'lük bir büyüme başarıldı, dolar bazında 6 katlık bir büyümeyle, 238 milyar dolardan devraldığımız Türkiye ekonomisini 1 trilyon 322 milyar dolarlık seviyeye yükselttik. Türkiye artık Dünya Bankası göstergelerine göre, üst gelir grubunda yer alan ülkeler ligine yükseldi. Fert başına milli gelirimiz de tarihimizde ilk defa 15 bin doları aşarak, 15 bin 463 dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

İstihdam ve Ekonomik İyileşmeler

İstihdam rakamlarında yaşanan iyileşmelere işaret eden Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşsizlik rakamımız azalıyor, 3 milyonun da altına doğru ineceğiz. Enflasyonda son 9 ayda 36,5 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 75,5'ten yüzde 39'a gerileme başarıldı. Gıda ürünlerindeki enflasyon oranı daha da aşağı gerileyerek, son 3 yılın en düşük oranı olan yüzde 35 seviyesine geriledi."

İhracatımız bu yıla da iyi başladı. Bir yandan da tarihinin en yıkıcı depreminin yaralarını hızla sarıyoruz ve 2 yılda 201 bin aileyi, hak sahiplerini konutlarına, iş yerlerine hükümetimiz kavuşturdu. Yıl sonuna kadar da 453 bin hak sahibinin bütün hakları kendilerine teslim edilmiş olacak. İnşallah ekonomimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaptanlığında, liderliğinde büyümeye, yatırımların artmasına, istihdamın artmasına, ihracatın artmasına, cari işlemler açığı azaltılarak döviz dengemizin hızla gelişmesine devam edecek. Enflasyonda da inşallah yıl sonuna kadar 30'ların altını da hep birlikte göreceğiz.

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