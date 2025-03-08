8 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.09)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadın Varsa, Yaşam Var" etkinliği ile "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu" paneline iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Manisa/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı fidan dikimi ile Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/15.30-18.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Nevşehir'de düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Nevşehir/18.48)

3- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(İstanbul/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine ve AK Parti İl Başkanlığı iftarına iştirak edecek.

(Kastamonu/13.30/18.51)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde iftar programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Kule Restoran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kadın Personel ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.53)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenecek "İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesine İlişkin Yetiştirici Eğitimi Çalıştayı"na katılacak.

(Kars/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına; Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir, Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Esenler Erokspor-Manisa FK maçlarıyla başlayacak.

(Iğdır/13.30/İstanbul/20.30)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 26. hafta, 4 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 23. hafta, 5 karşılaşmayla başlayacak.

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın katılacağı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi Yunanistan'da grup kuraları çekilecek.

(Atina/21.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına; Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom, Galatasaray-Karşıyaka ve Bursaspor Yörsan-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına; Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Danilos Pizza-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Kocaeli/15.30)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Daikin maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Altekma-Fenerbahçe Medicana ve Halkbank-Arkasspor maçları yapılacak.

(Ordu/13.00/Antalya/13.30/İstanbul/14.00/17.30/İzmir/15.00/Ankara/17.30)