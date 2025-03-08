Amasya ilinde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar yayımlandı
Amasya ilinde idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 00:08, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 00:12
Resmi Gazete
Say : 32835
KARAR
Adalet Bakanlığından:
İDARE MAHKEMESİNİN KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 06.03.2025 tarihli ve E-43807993-601.01-194 sayılı Bakan Oluru ile;
-Amasya ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Amasya ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.