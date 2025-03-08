İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, bugün kentteki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 14.00 itibarıyla kapatılacak.

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