İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, İstanbul Valiliği kararıyla kapatıldı. F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da saat 14.00'ten itibaren kapalı olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 07:23, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 07:28
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, bugün kentteki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 14.00 itibarıyla kapatılacak.
Metro ve Füniküler Hattı Kapanış Detayları
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu
- Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
Bu noktalar, saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacak.
Metro İstanbul Duyurusu
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Bu kapanışların ardından, toplu taşıma kullanıcılarının alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilmektedir.