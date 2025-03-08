Enerji Bağımsızlığında Şırnak Gabar'ın Rolü Büyük

Şırnak'taki petrol üretimi, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olarak görülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

"Gabar bölgesinde petrol üretimi, toplam 95 kuyuda 78 bin varile ulaştı" dedi.

Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirme ve Arz Güvenliği

Türkiye, yaptığı anlaşmalarla enerji kaynaklarını çeşitlendirirken, yerli üretimle de arz güvenliğini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin petrol üssü haline gelen Şırnak'ın Gabar bölgesinde petrol üretimi 78 bin varile ulaştı. Hedef kısa sürede 100 bin varile ulaşmak.Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut! Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam, 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım" ifadelerini kullandı.

5 Ayrı Sahada Çalışma

Gabar'da çalışmalar 5 ayrı bölgede yoğunlaşıyor. Petrol üretimi; Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Teğmen Akdeniz, Bülent Sadioğlu ve Mehmet İrfan Güler sahalarında yürütülüyor.

Karadeniz Gazında Üretim Günlük 7 Milyon Metreküp

Petrolün yanı sıra doğalgazda da üretim devam ediyor. Sakarya Gaz Sahasında günlük doğalgaz üretimi yaklaşık 7 milyon metreküp civarında. Bu üretimle 8,6 milyon hanenin ihtiyacı yerli doğalgazla karşılanırken, Sakarya Gaz Sahasındaki üretimin yakın zamanda 10 milyon metreküpe çıkarılması bekleniyor. Karadeniz'den yapılan üretimin daha sonra kademeli olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Üretim günlük 40 milyon metreküpe ulaştığında, yaklaşık 17 milyon konut abonesinin gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahasından karşılanabileceği hesaplanıyor.