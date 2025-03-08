Efecan Kültür hayatını kaybetti
24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, uzun süredir mücadele ettiği obezitenin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Mukbang videolarıyla tanınan Kültür, kamera karşısında yemek içerikleri üretiyordu.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 08 Mart 2025 08:46, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 08:39
TikTok fenomeni Efecan Kültür, 24 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kilolarının neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kültür, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.
Kültür, "Mukbang akımı" olarak bilinen, kamera karşısında büyük porsiyonlarda yemek yediği videolarıyla TikTok'ta 156 binden fazla, Instagram'da ise 12 bin takipçiye ulaşmıştı...