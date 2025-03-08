Efecan Kültür hayatını kaybetti

TikTok fenomeni Efecan Kültür, 24 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kilolarının neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kültür, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Kültür, "Mukbang akımı" olarak bilinen, kamera karşısında büyük porsiyonlarda yemek yediği videolarıyla TikTok'ta 156 binden fazla, Instagram'da ise 12 bin takipçiye ulaşmıştı...