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Meteoroloji sıcak haberi verdi: Havalar daha da ısınacak!

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Hafta sonu büyükşehirlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre hafta sonu boyunca yurt genelinde bahar havası etkili olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 09:28, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 09:44
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Meteoroloji sıcak haberi verdi: Havalar daha da ısınacak!

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-6 derece üstünde seyretmesi bekleniyor ve sıcak havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olması tahmin ediliyor.

Yurdun doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olurken, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ile iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu büyükşehirlerde ise güneşli ve bahar havası hakim olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 20, Ankara'da 19, İzmir'de ise 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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