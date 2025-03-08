Emine Erdoğan'dan "Hayata Bağlayan İlmekler" projesi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanıyorum ki hayat; ektikçe, işledikçe güzelleşen bir bahçedir. İşin içine diğerkamlığı katan incelikli fikirler, vakti gelince çiçek tarlalarına dönüşür. Bu düşüncenin bir nişanesi olarak doğan 'Hayata Bağlayan İlmekler Projesi'nin, nice yeniden ayağa kalkma hikayesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, projenin tanıtım programına ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.