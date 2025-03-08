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Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için yenilenmiş ürün satışına dair düzenlemeleri güncelledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 11:19, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 11:20
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Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

Yenilenmiş Ürün Sistemi Yaygınlaştırılacak

Bakanlık tarafından hazırlanan "Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, aracılık sözleşmesinde belirtilmeksizin veya satıcıdan önceden onay alınmaksızın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilenlerin üzerinde cayma hakkı süresi belirlenemeyecek.Aracılık sözleşmesinde belirtilen cezai şartı gerektiren durumun belge ve kayıtlarla tespit edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından dahili iletişim sistemi üzerinden satıcından açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacak.Dahili iletişim sistemindeki bilgiler, aracılık sözleşmesi süresince ve aracılık sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde satıcılarca görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve değiştirilmeden kopyalanabilecek.Satıcıların diledikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması amacıyla satışlarına ilişkin verileri aracılık sözleşmesi süresince ve bu sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde bedelsiz taşımalarına ve bu verilerle bunlardan elde edilen işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamalarına imkan tanınacak.

Yenilenmiş Ürün Satışlarına Yönelik Düzenleme

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesine yönelik olarak yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenleme yapıldı."Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik olması koşuluyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.Ayrıca büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmasının önüne geçmek için indirim bütçesine sınırlama getirildi.Deprem, yangın, sel gibi afetler sonrasında ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yapılacak indirimlerin sosyal faydası dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığından önceden onay alınmak suretiyle, alıcı ve satıcılara sağlanan fayda ve indirimlerin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların indirim bütçeleri kapsamında değerlendirilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.Ayrıca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, yurt dışına satış olduğunu beyan ettiği işlemlere dair her türlü bilgi ve belgeyi yetkilisinden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan temin etmek, konuya ilişkin denetimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve teknik altyapıyı kurmakla yükümlü olduğu hususlarında da düzenlemeye gidildi.

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