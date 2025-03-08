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MASAK'a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

MASAK'a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 11:36, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 11:21
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MASAK'a geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini yürütüyor.

Bu kapsamda MASAK'a geçen yıl 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi gönderildi. Söz konusu bu bildirimlerin 453 bin 196'sı (yüzde 81'i) analize tabi tutuldu.

Bildirim ileten 442 yükümlünün 375'i finansal kuruluşlar

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 442 yükümlünün 375'inin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarını içerdi.

Bildirimlerin 15 bin 768'i erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan analizler sonucunda taleplerin 4 bin 994'u hakkında erteleme kararı verildi.

Geçen yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 oldu. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan analizlerde 1269 kişi hakkında 521 rapor düzenlenirken, iki bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli makamlara ve kolluk birimlerine iletildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 985 kişiden 73'ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi.

Geçen yıl MASAK'a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 95'ini (15 bin 68) adli makamlar ile kolluk birimlerince gönderilen araştırma talepleri, yüzde 5'ini (827) ise bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan diğer talepler oluşturdu. MASAK'a CİMER kanalıyla 2 bin 170 başvuru yapıldı. Bunun 273'ünü ihbarlar oluşturdu.

Analiz dosyalarının 266'sı yasa dışı bahis ile ilgili

Söz konusu dönemde analiz çalışmaları kapsamında 60 bin 467 kişi hakkında araştırma yapılırken, analizler sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Analiz dosyalarının 266'ı yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili olurken, bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 suçtan elde edilen değer raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Analiz ve değerlendirme çalışmalarında 180 kişi, aklama suçu incelemelerinde 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yükümlülük denetimleri kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde 177 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı.

Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.

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