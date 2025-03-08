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Yapay zeka ile ilgili hukuki altyapı yolda

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yapay zeka alanında yapılacak düzenlemelere Komisyondaki çalışmalardan sonra karar verileceğini belirterek, "Çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 12:39, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 12:39
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Yapay zeka ile ilgili hukuki altyapı yolda

Dönmez, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te AA muhabirine, Komisyonun ocakta çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Çalışmaları üç ay içinde tamamlamayı planladıklarını bildiren Dönmez, "Bu kapsamda kamu kurumlarını, özel sektörü ve üniversitelerimizi dinliyoruz. Türkiye, dünyadaki yapay zeka gelişiminin içinde olacak. Yapılan çalışmalar ümit verici." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yapay zekanın gelişiminin son dönemlerde hızlandığına dikkati çekerek, bu teknolojinin yakın zamanda insanların sorularına cevap verebilir hale geldiğini söyledi.

Yapay zekanın insanın öğrenme ve düşünce yeteneklerini taklit edebildiğini anlatan Dönmez, "Fuarda da bunu detaylı görmüş olduk. Eskiden dijital ürünlerle karşılaşırken bugün bu teknolojik ürünlerin yapay zeka destekli hale geldiğini görüyoruz. Daha yetenekli, insanın işini kolaylaştıran teknolojilerle karşı karşıyayız. Medyadan tutun da sanata ve spor uygulamalarına kadar insanoğlunun yaşadığı her alanda yapay zekayı daha sık görmeye başlayacağız." diye konuştu.

"Türkiye'de milli yapay zeka ekosistemi inşa edilebilir mi, buna bakıyoruz"

Dönmez, yürüttükleri çalışmalarda yapay zekanın dünden bugüne geldiği süreci anlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Türkiye'de milli yapay zeka ekosistemi inşa edilebilir mi, buna bakıyoruz. Etik durumu, sorumluluğu, güvenilir olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın insana yardımı olduğu gibi zararının da olabildiğine dikkati çeken Dönmez, bu teknolojinin sesleri taklit edebildiğini söyledi.

Dönmez, yapay zekanın kullanımı için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz yıl yapay zeka alanında regülasyona gitti, ABD daha serbest davranıyor. Türkiye olarak da biz de ne yapmamız gerektiğine Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda karar vereceğiz. Teknolojinin gelişmesine engel olmadan düzenlemeler yapmak gerekiyor ama belli alanlarda da etik kurallara uyma zorunluluğu da getirmek zorundayız. Bu alanda çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak. Bunların hepsini Komisyonumuzun raporunda göreceğiz."

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