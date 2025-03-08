DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu

DEM Parti kaynakları, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edeceklerini duyurdu. Görüşmede bir süredir sağlık problemleri yaşayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İmralı Süreci ve PKK'nın Silah Bırakma Çağrısı

22 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlayan İmralı süreci, PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısıyla yeni bir boyut kazandı.

Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısı

Öcalan "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek silah bırakma çağrısı yaptı. PKK ise silah bırakacaklarını duyurmuştu.

DEM Parti'nin MHP'ye Ziyareti

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti kaynakları, 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edeceklerini açıkladı. Kaynaklar, henüz saatin ve yerin netleşmediğini belirtti.

İlk Görüşmede Bahçeli Tarafından Ağırlanmışlardı

DEM Parti İmralı heyeti, terörist elebaşı Öcalan'la görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmişti. Bu kapsamda heyet MHP'yi de ziyaret etmiş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşmüşlerdi. 17 Mart'taki ziyarette ise sağlık problemleri yaşayan Bahçeli'nin yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.