Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile 4 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılmak üzere pazar günü Amman'a gidecek. Toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele konularının ele alınması bekleniyor.

Diplomatik Temaslar ve Amman Ziyareti

Diplomatik temaslarına tüm hızıyla devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte Amman'a gidiyor.Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları/Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yarın Amman'ı ziyaret edecek.

Masadaki Konular

Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik sınamaları karşısında bölge ülkeleriyle yakın iş birliğine önem veriyor. Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte, 15 Ocak 2025 tarihinde Suriyeli muhataplarıyla Ankara'da,

tarihinde Suriyeli muhataplarıyla Ankara'da, 6 Ocak 2025 tarihinde Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da,

tarihinde Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024 tarihinde ise Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.