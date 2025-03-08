Çöp dökme kavgasında kan aktı! Hem komşusunu hem kızını...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.D. gözaltına alındı.

Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, M.D ile komşusu E.B. arasında "çöp dökme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, E.B. ve kavgayı ayırmak isteyen kızı A.Y'yi bıçakladı.

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