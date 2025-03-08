Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!

Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza kesildi. Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.

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