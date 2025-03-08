Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
İstanbul'da yolcusunda fazla talep ettiği tespit edilen taksi şoförüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca kullandığı taksinin çalışma ruhsatı askıya alınarak, 3 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 13:55, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 13:56
İstanbul'da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza kesildi. Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.
Trafikten men cezası
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 34 TFC 53 plakalı taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.