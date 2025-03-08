Cevdet Yılmaz: Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlar olmadan kalkınmanın da demokrasinin de yarım kalacağını vurguladı.

Yılmaz, X platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır.

Türkiye Yüzyılını kadını ve erkeği ile hep birlikte inşa edeceğiz.

Kızlarımızın eğitimi, kadın istihdamı ve girişimciliği ile karar alma süreçlerine kadınların katılımı başlıklarında attığımız güçlü adımların sonuçlarını gelecek yıllarda daha fazla göreceğiz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."