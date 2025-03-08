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Van'da kadın süvariler görev başında

Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli kadın süvariler, mesai arkadaşlarıyla güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 15:15, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 15:16
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Van'da kadın süvariler görev başında

Kentte huzur ve güven ortamının devam etmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamda 2 yıl önce Atlı Polis Grup Amirliğini kurdu.

Grupta yer alan "kadın süvariler" Elanur Tuncer ve Hilal Arslan, meslektaşları ile parklarda, Van Gölü sahili ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda görev yaparak vatandaşların kendini güvende hissetmesine katkı sunuyor.

Görev sırasında karşılaştıkları olaylara müdahale eden, şüphelileri yakalayan atlı polisleri görenler, onlarla fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyor.

"Gelen tepkiler çok güzel"

Ankara'dan 2 yıl önce kente atanan polis memuru Tuncer, meslekte onuncu yılını geride bıraktığını, bunun 9 yılını atlı polis olarak geçirdiğini söyledi.

Tuncer, atlı polisleri Ankara'da bir görev esnasında gördüğünü aktararak, "O zaman çok şaşırmıştım. Böyle bir birim olduğunu biliyordum ama hiç görmemiştim. Birimde kadın bir polis vardı. Ondan sonra atlı polis olmaya karar verdim. Şartlarını araştırdıktan sonra başvuru yaptım ve kabul edildim. 4 aylık binicilik eğitimini de başarıyla geçtikten sonra aktif olarak görev yapmaya başladım. Hayvanları çok seviyorum ama atlara farklı bir ilgim vardı. Atların atılgan ve itaatkar olmaları beni çok etkilemişti." diye konuştu.

Atların beslenmesi ve günlük bakımlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Tuncer, "Atların tüm sorumluluğu bizde. Bu nedenle onlara bir araç olarak değil yol arkadaşımız olarak bakıyoruz. Görevlerde birbirimizi anlamak zorundayız. Bu şekilde görevimizi yapıyoruz. Gelen tepkiler çok güzel. Özellikle kadınlardan aldığım tepkilerden çok mutlu oluyorum. Polis olmak isteyenler var. Nasıl atlı polis olabileceğini soran kişiler var. Biz de elimizden geldiğince onları yönlendirmeye, bilgi vermeye çalışıyoruz." dedi.

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