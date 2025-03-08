İçişleri Bakanı Kars'ta Sıcak Karşılandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulundu.

Şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Vali Ziya Polat ile makamında görüştü. Valilikten yürüyerek belediyeye geçen Yerlikaya, karşılaştığı kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'i de ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Muammer Sancar ve partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya AK Parti Kars milletvekilleri Adem Çalkın da eşlik etti.