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Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor

Emekliye bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor. Bu yıl 4 bin TL olması beklenen ikramiye için hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Mart 2025 16:08, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 16:11
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Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor

Emekliye bayram ikramiyesi Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor.

Emekli İkramiyelerinde Artış Olacak mı?

Merak edilen bu konuyla ilgili bayram öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmaylarının bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda Yapılan Toplantı

Bu çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Alınan Kararlar

Toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiği konusu ele alındı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının bir etki analizi ortaya koyması istendi.

Etki analizi sonucu AK Parti kurmayları rakamın 4 bin TL olabileceğini ifade etti.

3 bin TL'lik ikramiyede bin TL artış olacak. 16 milyon 618 emekliye 4 bin TL verilirse bu yüzde 33'lük bir ikramiye artışı anlamına gelecek. Toplamda 34.5 milyar TL emeklilere ödenmiş olacak. 99 milyar TL'lik önceki ödemeyle birlikte hak sahiplerine 133.5 milyar TL ödenmiş olacak. 4 bin TL'lik rakamın henüz netleşmediği gelen bilgiler arasında.

Haftasonu Yeni Toplantı

Haftasonu yapılacak yeni toplantıda teklifin netleşmesi ve bir torba kanuna eklenerek yasalaşması bekleniyor.

Mevcut İkramiye Durumu

Emekli ikramiyesi mevcut koşullarda 3 bin TL iki bayram için toplamda 6 bin TL olarak ödeniyor. Bütçede bu ödeme için 99 milyar TL ayrılmış durumda.

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