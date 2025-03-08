Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların emeğini kutladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 16:43, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 16:46
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Elindeki emeği, aklındaki fikriyle hayatın her alanında fark yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Elindeki emeği, aklındaki fikriyle hayatın her alanında fark yaratan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Özellikle sağlık alanında fedakarca çalışan, umut olan, can kurtaran, şifa dağıtan kadın sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, üreten, yeşerten ve ilham veren tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Sizler insanlığın yarısı, ülkemizin yarınısınız. Gücünüz gücümüzdür, varlığınız geleceğimizin teminatıdır."
Sağlık Bakanı'ndan Kadınlara Övgü Dolu Mesaj
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.
- Özellikle sağlık alanında çalışan kadınlara teşekkür etti.
- Kadınların insanlığın ve ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.