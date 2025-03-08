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Savdes-Sen'den Mobbing İddialarına Sert Tepki

Savdes-Sen, Rekabet Kurumu'ndaki mobbing iddialarına karşı tepkisini dile getirdi.

Haber Giriş : 08 Mart 2025 14:50, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 16:56
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Savdes-Sen'den Mobbing İddialarına Sert Tepki

Savdes-Sen'den Mobbing Paylaşımı

Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz'den Açıklamalar

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Savdes-Sen'in açıklamasında: Mobbing Genelgesinin Yayımlandığı Gün Rekabet Kurumunda Mobbing... Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu kanunun uygulanmasını gözetmek üzere kurulan Rekabet Kurumunda, sendikal rekabeti yok edecek uygulamalar başlatılmış, SAVDES-SEN İşyeri Temsilcimiz hiçbir gerekçe ortaya konulmadan İstanbul iline tayin edilmiştir.

Yayımlanan Mobbing Genelgesine Rağmen Uygulanan Yanlış Atamalar

Cumhurbaşkanlığımız tarafından 06 Mart 2025 tarih ve 32833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/3 sayılı ve "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" konulu genelgenin yayımlandığı bir günde 4688 sayılı Kanunun 18'nci maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 118'nci maddesi hilafına temsilcimize uygulanan mobbing seviyesindeki atama işlemi acilen iptal edilmeli, yapılan hatadan acilen dönülmelidir.

  • Aynı şekilde SAVDES-SEN üyelerine yönelik yapılan mobbing ve gerekçesiz atamalar iptal edilmelidir.
  • Bu atamalar ile sadece temsilci ve üyelerimiz değil, Cumhurbaşkanımızın "Aile Yılı" olarak ilan ettiği bu dönemde aileleri ve çocukları da mağdur edilmekte, aile bütünlüğü, eğitim ve sağlık yönünden ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Temsilcimiz ve üyelerimiz yalnız değildir. SAVDES-SEN ve Kamu Birliği Konfederasyonu her daim temsilci ve üyelerinin yanındadır.

Hukuki Mücadele ve Kamuoyu Bilgilendirmesi

Rekabet kurulunca yapılan hata ve sebep olunan mağduriyet düzeltilinceye kadar hukuk karşısında her türlü mücadele yürütülecek, konu tüm yönleriyle basın ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. ifadelerine yer verildi.

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