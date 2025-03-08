TDV'den Pakistan'a Ramazan Yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıtarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 16:59, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 17:03
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan ayı dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıttı.
TDV Gıda Kolisi Dağıtımı
TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, yerel kurumların işbirliğinde kent merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Kashmir bölgesindeki Public School bahçesinde gıda dağıtım programı düzenledi. Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içerisinde pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine verildi.
Yardımların Süreceği Belirtildi
Hüseyin Örs, Türkiye'deki emanetleri kardeş ülke Pakistan'a getirdiklerini belirterek, yardımların süreceğini söyledi.