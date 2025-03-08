Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, paraşütle havalanmaya çalışan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir K.rüzgarın etkisiyle uçurumdan yuvarlandı.

Hastaneye Kaldırılan Uzman Dr. Mahir K tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Dağı'ndaki Trajik Kaza

Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir K(48) havalandığı esnada rüzgarın etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

Kurtarma Çalışmaları ve Sağlık Müdahalesi

Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan Mahir K. için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan Mahir K'yı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Uzman Dr. Mahir K. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

Doktor Mahir K'nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı