MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?

AGS (Akademik Giriş Sınavı) Başvuru ve Sınav Tarihleri 2025: MEB AGS sınavına kimler katılabilir? AGS konuları, sınav içeriği hakkında merak edilen detaylar burada.

MEB Akademik Giriş Sınavı 2025 Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumda düzenlenecek. Adaylara, AGS kapsamında 80 soru, ÖABT kapsamında ise 50 soru sorulacak. Öğretmen adayları, "MEB AGS ne zaman, başvurular başladı mı?" sorularına yanıt arıyor.

Sınav Süresi ve Puanlama

MEB AGS sınavı toplamda 110 dakika sürecek.

Adayların yanlış cevapları doğru yanıtlarını etkileyecek.

ÖABT veya YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında MEB AGS-P1 puanı esas alınacak.

MEB AGS Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Soru Dağılımı

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

MEB AGS Sınav Kapsamı

ÖABT'de, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi testleri 90 dakika sürecek. Biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testleri ise 70 dakika olacak.

AGS Konuları

Sözel ve sayısal yetenek

Tarih

Türkiye coğrafyası

Eğitimin temelleri

Türk milli eğitim sistemi ve mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu)

AGS Puan Hesaplama

AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak, ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacak. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacak.Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak. Bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları halinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacak.Adayların YDS ve e YDS'ye ilişkin standart puanları, her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecek.