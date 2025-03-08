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Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başıboş köpek sorunu için belediyelere sert uyarılarda bulundu ve yasal yetkilerini kullanacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 18:44, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 18:44
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Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!

Bakan Yerlikaya: Ya Bu İşi Yapacaklar Ya da Biz Yasal Olarak Gerekeni Yapacağız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başıboş köpek sorunuyla ilgili belediyelere seslenerek, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş köpekler tarafından öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Sokak Köpeklerinin Toplanması Hakkıyla Yapılmıyor

Bakan Yerlikaya, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" dedi.

Belediyelere Sesleniş

Yerlikaya, belediyelere seslenerek şunları söyledi:

"Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha iki yaşında bir Ranamız, hayatının baharında çocuk mezara gitmesin. Konya'daki bu acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde bakanlık olarak şunu yaptık o gün müfettiş gönderdik. Bugün Konya'ya yaptığımız gibi. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu dedim. Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var. Sokak hayvanları kanunu uygulamamız lazım. Can güvenliği toplantısı yapıyoruz. İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin."


Hayvan Bakımevleri ile İlgili Yeni Süreç Başlatıldı

Yerlikaya, il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim. Şunu yapmak istiyoruz il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak ama bunlar ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitler. Yapmak istediğimiz açık ve net. Kanun kanundur, yasa yasadır. Gazi meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakımevlerinde ve yeni yapılacak bakımevleri ile ilgili yeni bir süreç başlatıldı."


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