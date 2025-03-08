Hemofili A İlacı Geri Ödeme Kapsamına Alındı
Çalışma Bakanı Işıkhan, Hemofili A hastalarının evde kullanabileceği ilacın geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 19:21, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 19:23
Bakan Işıkhan: Hemofili A İlacı Geri Ödeme Kapsamına Alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının derilerinin altına uygulanabilen ilacının geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.
Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedavi ile özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlamış oluyoruz. Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum.