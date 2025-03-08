Kadın tutuklu ve hükümlülere 5 gün süreyle açık görüş hakkı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş yapabileceğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2025 21:14, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 21:18
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı tanındı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.