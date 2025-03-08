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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2025 23:16, Son Güncelleme : 08 Mart 2025 23:20
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa eşleşmeleri belli oldu 2025 Avrupa Şampiyonası'nda kuralar çekildi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak.

Kura Çekimi Detayları

Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'yi kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ile A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan temsil etti.

Ay-Yıldızlı Ekibin Rakipleri

Kura çekimine ikinci torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İsviçre ile eşleşti.

Şampiyona Detayları

Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak.

Gruplar

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası grupları şöyle:

  • A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre
  • B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya
  • C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz
  • D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya


Şampiyona Formatı

Toplam 16 ülkenin yer alacağı şampiyonada takımlar, dörderli 4 grupta mücadele edecek.Gruplarında ilk 2'ye giren ekipler, çeyrek finalist olacak. A Grubu maçları Pire, B Grubu maçları Bologna, C Grubu maçları Brno ve D Grubu maçları Hamburg'da oynanacak.

Final Maçları

Çeyrek finalden itibaren maçlar, Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çeyrek finaller 24-25 Haziran'da, yarı finaller 27 Haziran'da, final ise 28 Haziran'da yapılacak.

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