Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmanın ardından meclis başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

"Görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlamalarından başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un talimatıyla Kurtuluş için gözaltı kararı çıkarıldı.

Kadıköy Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında oturumu yöneten Birinci Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ve AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili arasında tartışma yaşanmıştı. Ak Partili Bilgili konuşurken Kurtuluş, "Şu anda 4 dakika dolmuştur, 1 dakikada süreniz var" dedi.

- Başkan Vekili Kurtuluş sadece Ak Partili Bilgili'nin söz hakkı süresini kısalttı

Bilgili: "Neden benim sürem oluyor başkanım? Kimsenin süresi olmadı kimseyi uyarmadınız"

Ahmet Kurtuluş: "Herkese aynı şeyleri uyguluyorum"

Bilgili "İpek hanım 10 dakikadır konuşuyor. 1 yılımızı dolduracağı böyle bir süre kısıtlaması kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi? Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum? Kesinlikle kabul etmiyorum"

Mikrofonu kapatılan Elif Lale Bilgili'nin "Her oturumda mikrofonum kapatılıyor. Başkanım bakım devam etsin diyenler var, neden devam edemiyorum" diyerek tepki gösterince Kurtuluş, "5 dakika süreniz dolmuştur. Bakın 6 dakika oldu. Bu süre herkes için aynı. Bakın hala konuşuyorsunuz" yanıtı verdi

- Ahmet Kurtuluş: Şunu atalım dıları Allah aşkına ya

Bilgi'nin tepkisinin sürmesi üzerine Kurtuluş, "Şunu çıkaralım ya. Bunu atalım dışarı Allah aşkına ya" ifadelerini kullandı.