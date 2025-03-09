Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Yargıtay onadı: Hırsızlığı bildirmeyen çalışan tazminatsız işten çıkarıldı
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Bu hafta sıcak hava dalgası etkili olacak! Yağış beklenmiyor
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline adli kontrol talebi
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline adli kontrol talebi
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bakanlıktan iki belediyeye talimat: Kaçak oteli yıkın
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
Bayram fırsatçılığı! Bir günde yüzde 20 zam yaptılar
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
SGK hileli boşanmalar ile sahte sigortalıları takipte
TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular var?
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Aileler dikkat! Bu çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Ramazan'da et fiyatlarında dengesizlik: Yüzde 22 fiyat farkı var
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Maliye peşlerine düştü! Elden kira verenlere büyük ceza geliyor
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Silah Bırakma Süreci Üç Ülke Tarafından İzlenecek
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Bakan Yumaklı:Köpek popülasyonunu kontrol edemiyorsanız kanunu uygulayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Mesajı
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan Belediyelere Uyarı!
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
MEB Akademi Giriş Sınavı Ne Zaman?
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Uzman Doktor Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Emekliye Bayram İkramiyesi Meclis Gündemine Geliyor
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Kadınların Yükseköğretimdeki Oranı Yüzde 53'e Ulaştı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitime Yeni Perspektif Sunuyor
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Yolcudan fazla para alan taksi şoförü trafikten men edildi!
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
Bakanlar ve MİT Başkanı Amman'da Kritik Toplantıya Katılacak
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
DEM Parti'den MHP'ye ziyaret! Tarih belli oldu
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Fahrettin Altun, Afrika Medyasına Türkiye'nin Mücadelesini Anlattı
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'ndan Yenilenmiş Ürün Satışına Yeni Düzenleme
Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak
Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak
Konya'da sokak köpekleri 2 yaşındaki çocuğu katletti
Konya'da sokak köpekleri 2 yaşındaki çocuğu katletti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline adli kontrol talebi

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri üzerine başlatılan soruşturma sonucu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2025 14:10, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 14:11
Yazdır
Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline adli kontrol talebi

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kurtuluş, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle Görevi kötüye kullanma, İfade özgürlüğünün engellenmesi, Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Ne Olmuştu?

Kadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti. Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı. AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti. Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş,

"Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik."

ifadelerini kullanmıştı. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber