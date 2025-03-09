Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde bir kişi camide ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 07:13, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 07:38
Edinilen bilgiye göre, beldedeki Merkez Camisi'ne ikindi vaktinde gelen din görevlisi, belde sakinlerinden 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un yerde hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesinin ardından camiye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.