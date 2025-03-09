Emekli bayram ikramiyelerine zamda öne çıkan rakamlar

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; emekli bayram ikramiyeleri zammı için önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi. AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı toplandı.

750 ve 1.000 TL Öne Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu. Emekli ikramiyesine hiç zam yapılmaması halinde oluşacak maliyetin 99 milyar TL olduğu bilgisi paylaşıldı. Artış senaryoları ise 500, 750, 1000 ve 2000 TL rakamları üzerinden yapıldı. 500 TL'lik artışın bütçeye 16.5 milyar, 750 TL'nin 25 milyar, 1000 TL'nin 34.5 milyar ve 2000 TL'nin de 70.5 milyar TL'lik ek maliyet yaratacağı tespiti paylaşıldı.Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. SABAH'a konuşan AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. Hiç zam yapılmadan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılacak 3'er bin TL'lik ikramiye ödemesinin toplamı 99 milyar TL olacak.1000 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde ise yaklaşık 135 milyar TL'lik bir maliyet ortaya çıkacak. Kesinleşmeyen artış miktarı dün ve bugün yapılacak görüşmelerde netlik kazanacak.Artış düzenlemesi, kesinlik kazanması halinde yarın kamuoyuna açıklanacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alacak. AK Parti kaynakları bayram ikramiyesinde netlik sağlanamaması halinde ilgili düzenleme maddesinin, komisyon veya Genel Kurul görüşmeleri arasında teklife eklenebileceğini bildirdi.

Ne Zaman Yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk bayram ikramiyesi 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

İkramiyeyi Kimler Alacak?

Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

Herkes Aynı Miktarı mı Alacak?





Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda alacak.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.

Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.

Örneğin eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini yani 3 bin TL alacak.





2024 Yılında Ne Kadar İkramiye Verildi?

2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon 43 bin TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon 291 bin TL ikramiye verilmişti.