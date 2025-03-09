Sosyetik doktora 'iskele' soruşturması: 5 yıla kadar hapsi isteniyor

BJK Yönetim Kurulu eski üyesi, sosyetik doktor Mete Düren'in Dalaman'daki Arkeolojik Sit Alanı'nda kaçak yapı yaptırdığı ortaya çıktı. Mesire alanı işleten ve özel yatların girebilmesi için izinsiz 3 bin metrekarelik iskele yaptıran Düren'in 5 yıl hapsi isteniyor.

Mete Düren'in Kaçak Yapı İddiaları

Sosyetik isimlerin doktoru Prof. Dr. Mete Düren, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Akbük Koyu'nda işlettiği mesire alanına 3 bin metrekarelik bir iskele yaptırdı. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan ihbar üzerine inceleme başlattı. İskelenin 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın içerisinde kaldığı ve izinsiz yapılaşmaya gidildiği tespit edildi.

İzinsiz Yapılaşma ve Hukuki Süreç

Ruhsatsız olduğu belirlenen iskele hakkında soruşturma başlatıldı. Üzerine atılı suçları işlediği belirlenen Düren hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Düren'in Savunması

Prof. Dr. Mete Düren, suça konu iskelenin kendisi tarafından inşa edilmediğini, yatların yanaşması için yapılan iskelenin kendisinin de üye olduğu kooperatif tarafından yapıldığını iddia etti.ATAKAN IRMAK