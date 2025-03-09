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Uygulamadan kaçan alkollü sürücüden polislere: Amerikan polisi misiniz?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin uygulamasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün yakalandığı anlar amatör kameraya yansıdı. Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 09:24, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 09:25
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Uygulamadan kaçan alkollü sürücüden polislere: Amerikan polisi misiniz?

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında yavaşlayan bir sürücü, aniden hızlanarak kaçmaya başladı. Ekipler, hızla kaçan 16 BCC 152 plakalı otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, önü kesilerek durduruldu.

"Amerikan polisi misiniz?"

Polise direnen sürücü Ömer K.(45), etkisiz hale getirildi. Direnmesi sonucu etkisiz hale getirilen sürücü, polis ekiplerine "Amerikan polisi misiniz" diye sitem etti. Yapılan alkol testinde 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"Otopark parası ödemeyeyim"

Alkol testi yapılan sürücü polis ekiplerine, "Bir de otopark parası ödetmeyin. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi" dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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