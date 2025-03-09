Bariyere çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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