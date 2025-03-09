Bariyere çarpıp takla atan otomobildeki iki kişi öldü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 10:03, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 10:26
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde bariyere çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil yaklaşık 30 metre sonra durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde araçtaki E.D. ve A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan M.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde, otomobilin bariyere çarptıktan sonra takla atıp metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.