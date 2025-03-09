Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme
Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeklerin yan yana teravih kılmasıyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 10:23, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 10:37
Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada
Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış
şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı. Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cami Cemaati Hakkında Yapılan Değerlendirme
Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir.