Kadın ve erkeğin yan yana teravih kıldığı görüntülere inceleme

şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı. Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada

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