Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe'den kolon kanseri uyarısı

Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin hayati önemi, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Kansere Dair Her Şey" panelinde konuştu. Türkiye'de hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türünün kolorektal kanserler olduğuna işaret eden Kurtcebe, şu bilgileri verdi:

"2022 yılında dünyada 2 milyon yeni kolon kanseri vakası tespit edilmiş ve ne yazık ki aynı sene 1 milyona yakın kişinin de hayatına mal olmuş bir kanser. Daha ortada belirti yokken tanınabilen bir kanser olması nedeniyle de bizim açımızdan önem arz ediyor."

Bakanlığın kanser tarama programında yer alan üç kanser türünden birinin kolon kanseri olduğunu vurgulayan Kurtcebe "Kolon kanseri her iki cinsiyeti de eşit şekilde etkiliyor. Çevresel faktörler, yaşam düzeni, beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili. Bununla birlikte hiçbir şey yokken tanınabilen bir kanser olması nedeniyle de bizim açımızdan önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Taramaların Aile sağlığı merkezlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve KETEM'lerde yapıldığını belirten Kurtcebe, "Çok daha fazla kişiye ulaşıp bu işin çok daha ileri boyutuna varmadan daha en erken aşamada teşhisini ve tedavisini yapmak amacındayız." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Taramalar ve Hedefler

Kurtcebe, Ankara'daki taramalara ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 630 bine yakın hedefimiz vardı. Bunun Ankara olarak yüzde 30'unun biraz üzerinde yaklaşık 200 bin nüfusunu taramış durumdayız, 2025'te hedefimiz daha da büyük. Hedef nüfusumuz biraz daha artmış oldu. 650 bini geçti ama özellikle tarayabildiğimiz nüfusu da yüzde 30'un daha üzerine çıkarmak istiyoruz."

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu da kolon kanseriyle mücadelede sahada büyük bir çaba gösterildiğini ancak vatandaşlar nezdinde farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

12 Metrelik Dev Bağırsak Maketi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan ise "Kolorektalin bir farkı var. Bu kanser oluşmadan da önlenebilir kanser türü. Bu mücadelede başarının sırrı, Sağlık Bakanlığımızın da son bir yıldır neredeyse sürekli değindiği birinci basamak ile daha üst basamakların işbirliğine dayanıyor." ifadelerini kullandı.Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Toygar Sarı'nın moderatörlüğündeki panelde, uzman akademisyenler, "Birinci basamakta kolorektal kanser taraması", "Kolonoskopiden korkmalı mıyım?", "Neden kolonoskopi yaptırmalıyım?", "Ne zaman kolonoskopi yaptırmalıyım?" gibi başlıklı sunumlar yaptı.Panel kapsamında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hastane konferans merkezinin girişine 12 metrelik dev bağırsak maketi yerleştirildi. Tüm bağırsak hastalıklarının ve kolon kanseri evrelerinin anlatıldığı maket, farkındalık çalışmaları kapsamında sergilendi.